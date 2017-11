Deel dit artikel:











'Wal keert schip op huurmarkt Randstad' Minder sociale huurwoningen in Rotterdam

De prijs van huurwoningen in de vrije sector in de Randstad is afgelopen kwartaal minder hard gestegen dan in de periodes daarvoor, meldt huurplatform Pararius. ,,De prijzen zijn nu zo hoog dat steeds minder mensen dit soort bedragen maandelijks op kunnen opbrengen, waardoor de groep potentiële huurders afneemt'', verklaart directeur Jasper de Groot van Pararius de afvlakkende groei.

In de Randstad ging de huur tussen de 3 procent (in Noord-Holland) en 5,4 procent (in Utrecht) omhoog. Dat is nog altijd fors meer dan de inflatie. De gemiddelde huurprijzen voor nieuwe huurders in Noord- en Zuid-Holland waren nog niet eerder zo hoog.