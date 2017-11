Goudprijs vandaag



Goudprijs vandaag

Gehalte/Karaat Gram prijzen

14 karaat goud 585 € 18,56

18 karaat goud 750* € 23,79

20 karaat goud 833 € 26,43

21 karaat goud 875 € 27,76

21,6 karaat goud 900 € 28,55

22 karaat goud 916 € 29,03

23 karaat goud 983 € 29,03

24 karaat goud 999 goudbaar € 34,56

Nu ook verkrijgbaar onder ons lifestyle concept

WoodWick®, het eerste merk van Virginia Gift Brands is voorzien van de eerste houten wick kaars in de wereld.

Door de combinatie van vakmanschap met het beste van moderne methoden bieden WoodWick® kaarsen sterke, authentieke geuren en een exclusieve natuurlijkehouten wick (lont) waardoor het rustgevende geluid van een knapperend vuur ontstaat.

Elke kaars is zorgvuldig ontworpen door ervaren candle-makers met alleen hoogwaardige sojawas blends en eersteklas geur oliën.

" woodwick is in onze winkel verkrijgbaar aan de Goudsesingel en ook online via juwelierjansen.

Komt u gerust langs voor meer informatie of bel voor een afspraak 010-4782020