Tientallen zorgaanbieders gekort door gemeente

De gemeente Rotterdam heeft bij tientallen zorgaanbieders een deel van de subsidie ingetrokken, omdat de top van het bedrijf meer verdient dan is toegestaan. Het gaat om directeuren of bestuurders die meer krijgen dan de Balkenende-norm van 179.000 euro.

Bij een op de vijf zorginstellingen worden de regels overtreden. In totaal heeft de gemeente Rotterdam zo'n 40.000 euro aan subsidie ingehouden van instellingen zoals Aafje, Argos, Parnassia en Yulius.

De overschrijding is minder groot dan in 2016. Toen hield de gemeente 60.000 euro in.