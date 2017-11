Verdwaalde vrachtwagenchauffeur rijdt verkeerde kant van A29 op

De politie heeft op de A29 een verdwaalde vrachtwagenchauffeur op de bon geslingerd. De man volgde in de nacht van dinsdag op woensdag naar eigen zeggen zijn navigatiesysteem en reed bij Heinenoord de verkeerde kant van de snelweg op.

De Slowaakse chauffeur was verdwaald. Hij wilde via de A29 naar Rotterdam, maar de Heinenoordtunnel was deze nacht in noordelijke richting dicht .

Hij reed daarom eerst met zijn 40-tonner naar de pont bij Nieuw-Beijerland, zodat hij via Spijkenisse naar Rotterdam zou kunnen rijden. De pont was op dit late tijdstip al uit de vaart.

Vervolgens reed de Slowaak terug richting de snelweg, maar ook daar ging het mis.

Na 200 meter op de A29 te hebben gereden, kreeg de trucker door dat hij aan de verkeerde kant van de weg reed.

Twee agenten grepen in en slingerden de man op de bon.