Zorginstelling Careyn: cultuurverandering kost tijd

Zorginstelling Careyn ziet de nieuwe aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als een 'signaal dat ze op de juiste weg zijn'. Ondanks herhaalde waarschuwingen van de Inspectie krijgt Careyn nog een jaar extra om een einde te maken aan het wanbeleid.

"De tekortkomingen bij de zorgverlening aan ouderen van Careyn zijn nog niet weggenomen", schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd . "Op de meeste locaties van Careyn is de realisatie van passende verbetermaatregelen nog gaande."

Bestuursvoorzitter Marco Meerdink van Careyn is blij met de ruimte die hij krijgt van de inspectie. "Wij krijgen meer tijd. Daar spreekt vertrouwen uit van de IGJ in ons verbeterprogramma. We hebben zelf ook geconstateerd dat het verbeterprogramma nog niet is afgerond. Het gaat om een cultuurverandering en dat kost nu eenmaal tijd."

Wanbeleid

De verpleeghuizen kregen in oktober vorig jaar een interventieteam over de vloer om de zorg te verbeteren. Ook was er landelijk ophef over de plascontracten bij Grootenhoek in Hellevoetsluis. Het verpleeghuis bepaalde dat sommige bewoners maximaal drie keer per dag naar het toilet mogen.

Careyn verkeert financieel ook in zwaar weer. In 2016 leed de organisatie een verlies van 4,5 miljoen euro.