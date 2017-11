Deel dit artikel:











Pizzabezorger overvallen in Rotterdam-Zuid Man belaagt pizzabezorger in Rotterdam-Zuid

Een pizzabezorger is dinsdagavond in Rotterdam bestolen door een man die zei dat hij de pizza had besteld. De dief ging er vandoor met wat kleingeld.

De bezorger leverde de pizza rond 20:00 uur af in de Zeisstraat in Rotterdam-Zuid. De man stond de bezorger op te wachten in de straat. Bij het betalen probeerde hij de portemonnee van de bezorger af te pakken. De overvaller besprong de koerier en er ontstond een worsteling. De geschrokken pizzabezorger rukte zich los en belde bij een huis aan voor hulp. De dader zag zijn kans schoon, raapte het geld op en rende weg. De politie is op zoek naar de overvaller.