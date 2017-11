Vlaardingse journalist: 'We werden als dieren behandeld'

De Vlaardingse journalist Sakir Khader reist woensdagmiddag terug naar Nederland. Khader was voor Brandpunt bezig met een reportage over vluchtelingen op de Turks-Griekse grens toen hij maandag werd opgepakt. Hij werd aangezien voor mensensmokkelaar.

Khader werd dinsdag via een snelrechtproces veroordeeld tot vijf maanden cel, maar hoeft niet naar de gevangenis. "In Griekenland hoef je, als je geen strafblad hebt, een straf tot 3 jaar niet uit te zitten", zei hij woensdagochtend op Radio 1.

Als dieren behandeld

Het was een heftige ervaring voor de journalist die nog aan het bijkomen is van alles wat er is gebeurd.

"Ik was getuige van het hardhandige optreden van de Griekse politie. Ik zag hoe een vrouw in een nekklem werd meegenomen en over de grond werd gesleurd. We werden met zijn allen in een veewagen gestopt en naar de gevangenis gereden waar we ons moesten uitkleden. We werden als een stel dieren behandeld."

Hij hoorde pas dat hij gearresteerd was toen hij achter het tralies stond. Het recht op een advocaat werd genegeerd. "Ik kreeg pas in de rechtbank, toen de rechter er was en het proces begon, de vraag of ik een advocaat wilde."

Khader hoeft de straf niet uit te zitten, maar als hij nogmaals de fout in gaat, moet hij alsnog voor vijf maanden de cel in. "Maar ik hoop niet dat het zo ver komt", aldus de Vlaardingse journalist.

Smokkelaar

Khader was maandagochtend bij de grens tussen Turkije en Griekenland, omdat hij wist dat vluchtelingen daar zowel Europa binnenkomen als verlaten. Terwijl hij met een groep anderen wachtte op een bus naar Thessaloniki, werd hij door de politie aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Ook toen hij twee perskaarten en zijn Nederlandse identiteitsbewijs liet zien, werd hij niet geloofd. Zijn camera apparatuur werd aangezien voor een dekmantel, aldus de journalist. Hij zat uiteindelijk 30 uur in een cel, naar eigen zeggen zonder eten of drinken.