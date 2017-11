Deel dit artikel:











Amsterdammers verblijven massaal in Rotterdamse Airbnb's Foto: Remko de Waal (ANP)

Rotterdam is niet alleen populair bij buitenlandse toeristen, maar ook de Amsterdammers weten de stad te vinden. Van alle Nederlanders die het afgelopen jaar in Rotterdam hebben overnacht via Airbnb komt het grootste gedeelte uit Amsterdam.

In de afgelopen twaalf maanden boekten zo'n 70.000 mensen een kamer via de website. Twintig procent daarvan komt uit Nederland, zo blijkt uit cijfers van Airbnb van het afgelopen jaar. Ongeveer 1300 Rotterdammers verhuren hun huis via de site. Het overgrote merendeel van de woningen ligt boven de Nieuwe Maas. Ze verhuren hun huis gemiddeld 34 dagen per jaar. De verhuurders verdienen daar zo'n 2500 euro mee. Volgens Airbnb neemt het aantal overnachtingen in Rotterdam nog steeds toe, maar het bedrijf kon geen cijfers overleggen over eerdere jaren.