Politie pakt man op voor afpersen vrouwen

De politie heeft een 29-jarige man uit Breda opgepakt voor het afpersen en tot prostitutie dwingen van negen vrouwen. De slachtoffers kwamen onder meer uit Rotterdam, Kerkrade, Groningen en Den Helder.

De man gebruikte verschillende datingapps om met de vrouwen in contact te komen. Nadat hij hun vertrouwen had gewonnen, vroeg hij om naaktfoto's. Ook bood hij geld in ruil voor seks.

De man sprak met de vrouwen af in Breda, maar kwam dan niet opdagen. Wel stuurde hij andere mannen naar de afgesproken plek, met wie enkele vrouwen seks moesten hebben.

Het geld dat zij daarvoor kregen, moesten zij afdragen aan de verdachte. De man dreigde de naaktfoto's van de vrouwen op internet te zetten als ze dat weigerden. Niet alle vrouwen zijn volgens de politie voor de druk gezwicht.