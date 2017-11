Rozenburgse Petra schrijft ruim 1300 kerstkaarten voor Nederlandse militairen

Kramp in haar vingers en pijn in haar hand heeft ze ervan gekregen. Petra Mouthaan uit Rozenburg schreef aan haar keukentafel 1330 kerstkaarten voor Nederlandse militairen die in het buitenland zijn gestationeerd. "Ik wilde een goede daad doen."

Het idee ontstond toen ze kerstkaarten schreef voor twee vrienden van haar zoon. Deze keer dacht ze: "Laat ik eens gek doen en ze allemaal een kaartje schrijven."

Zoveel media-aandacht voor haar actie had ze niet verwacht. Sterker nog, ze wilde dat het allemaal stilletjes en anoniem zou verlopen.

"Ik wilde een goede daad doen voor de militairen. En Defensie wordt eigenlijk altijd in een kwaad daglicht gesteld. Daarom vond ik dit een leuke opsteker voor ze."

Ze vindt het niet bijzonder wat ze doet: "Meer mensen moeten aan een ander denken, zowel in het groot als in het klein. Wat kost een kaartje nou?"

Kramp in handen

Met het schrijven van de 1330 kaarten was Petra zo'n twee weken bezig. Als ze kramp kreeg van het schrijven, dan ging ze even iets anders doen.

"Dan stop je en ga je even een bakkie drinken, je laat de hond uit of je gaat weer even wat in je huishouden doen. Dan schrijf je daarna weer verder. Het was geen straf."

In de kaarten staat kort en bondig: 'De groeten van de familie Mouthaan. Fijne Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar.'

De twee postzakken vol kaarten zijn dinsdag door Petra naar het ministerie van Defensie in Den Haag gebracht. Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer nam ze in ontvangst.



Petra kreeg als dank een boeket, maar als ze niets had gekregen had ze het ook goed gevonden. En een kaartje terug van de militairen verwacht ze ook niet, want daar doet ze het niet voor, zegt de Rozenburgse bescheiden.

Fijne feestdagen

De kaarten worden naar Utrecht gebracht, van daaruit worden ze gestuurd naar de militairen die op missie zijn in het buitenland.