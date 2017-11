Wildpoeper kan de pot op

Daar staat 'ie dan. Pontificaal tussen twee zitbankjes. Een toiletpot met de tekst 'Voor de wildpoeper.' Een cadeau van de plaatselijke loodgieter, bedoeld om de hangouderen van Oostvoorne te verlossen van de menselijke shit die ze almaar bij hun bijklets-plek vinden.

Sinds een maand of twee laat een mysterieuze wildpoeper zeker drie keer per week een drol achter op de hangplek. Smerig en goor, vinden de ouderen. Vooral omdat de substantie niet al te vast is.

Loodgieter Dick Hobbel: "Er is zóveel te doen om die wildpoeper hier in het dorp dat wij dachten: hier moeten we wat mee. Mijn compagnon kwam op het idee. Leuke bijkomstigheid is dat we er ook reclame mee maken."

De 'hangouderen' hebben de latrine nog niet gezien. Het regent deze woensdagmiddag. En als dat zo is blijft het leugenbankje onbezet. Een van de mannen: "Als het droog is, ga ik even kijken."