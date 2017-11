Deel dit artikel:











1200 supporters van Napoli welkom in de Kuip Feyenoord - Napoli

Bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Napoli in de Champions League zullen begin december 1200 Napolitaanse supporters welkom zijn in de Kuip. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief bekendgemaakt.

De burgemeester heeft dat besluit genomen op grond van de openbare orde. Feyenoord zou op basis van de reglementen van de europese voetbalbond UEFA 2400 plaatsen beschikbaar moeten stellen. Eind september waren er geen Rotterdamse fans welkom in het stadion van Napoli toen de heenwedstrijd werd gespeeld. Een aantal supporters van Feyenoord slaagde er toen toch in om het stadion binnen te komen.