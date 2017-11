Er zit een luchtje aan de AD-haringtest

De uitslag van de AD-haringtest is onbetrouwbaar, stelt de Tilburgse wetenschapper Ben Vollaard. Keurmeester Aad Taal zou een zakelijke relatie met haringleverancier Atlantic laten meespelen tijdens het beoordelen van de haring.

Winkeliers die de vissen bij deze leverancier betrekken, scoren gemiddeld veel beter in de AD-test. Vollaard gelooft niet dat de vishandels die samenwerken met Atlantic betere haring serveren:

"Taal biedt een cursus aan om haring te snijden vanuit Atlantic. Als je je haring daarna haalt bij die leverancier, halen die vishandels dan gemiddeld een 9,1 en alle andere vishandels een 5,5", aldus Vollaard.

"Objectief meetbare factoren zoals temperatuur en gewicht van de haring zijn vaak minder of niet belangrijk", vertelt Ben Vollaard.

"Er wordt vooral gekeken naar subjectieve factoren zoals schoonmaken of de mate van rijping. Wat verder ook opvallend is is dat als zij een haring bedorven noemen en je kijkt vervolgens naar de laboratoriumresultaten, dan zegt het laboratorium in 60 procent van de gevallen dat dat prima haring is."

AD garandeert onafhankelijkheid

Het AD weerlegt de kritiek. Volgens hoofdredacteur Hans Nijenhuis is er geen sprake van vermenging van journalistieke en zakelijke belangen. Zo zouden de keurmeesters nooit alleen opereren, maar altijd in een team van drie.

Volgens het AD hanteert wetenschapper Vollaard andere criteria dan het dagblad. Hans Nijenhuis: "Hij weegt ook kenmerken van geteste haring mee die bij de AD-test geen rol spelen in de beoordeling, zoals prijs, gewicht en vetpercentage. Daarom komt hij ook tot andere conclusies dan het AD."

Eerder onderzoek naar de AD-test maakte duidelijk dat viswinkels in Rotterdam en omstreken worden bevoordeeld. Ze krijgen hogere cijfers, die niet onderbouwd worden door de kwaliteit van de geboden haring.