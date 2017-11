Nu al twijfel over restauratiekosten Molen Souburgh

Er zijn nu al twijfels of de restauratie van Molen Souburgh kan worden uitgevoerd binnen het budget van 750 duizend euro. Maar de eigenaar van de grond waar de molen op staat, schat de kosten eerder op een miljoen euro.

De gemeenteraad van Alblasserdam stelde dinsdagavond de 750 duizend euro beschikbaar.

Erbarmelijke toestand

Het uit 1860 stammende rijksmonument verkeert in erbarmelijke toestand. De molen staat scheef, heeft geen wieken meer, het pleisterwerk is losgelaten en stenen zijn uit de muren gevallen.

Anne Broere is eigenaar van de Kleine Nes, de polder waar de molen in staat. Hij heeft er een hard hoofd in als het gaat om de kosten.

Zelf wilde hij wilde de molen jaren geleden al restaureren. "Ik kreeg toen te horen dat een volledige opknapbeurt een miljoen euro gaat kosten."

Zes kavels



Toen hij de polder kocht, had hij het plan om drie monumenten te restaureren: de boerderij, het appelhuis en de molen. "Om de kosten voor de molen te dekken wilde ik zes in plaats van vier kavels voor woningen uit kunnen geven", vertelt Broere.

De provincie Zuid-Holland verbood dat. Daarna besloot de gemeente Alblasserdam de molen voor het symbolische bedrag van één euro te kopen en over te dragen aan de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (SIMAV).

"Die euro heb ik nog niet ontvangen", zegt Broere lachend. "Maar ik ben blij dat de molen nu eindelijk wordt opgeknapt."

Deskundig advies

Piet Vergouwe van de SIMAV geeft toe dat de verbouwing een hele klus is: "Je weet nooit precies wat je daarbij tegen komt."

Maar ze hebben wel een deskundige ingeschakeld. Het risico op tegenvallers is volgens hem wel kleiner geworden, omdat niet alles wordt hersteld. De molen wordt alleen draaibaar, maar hij gaat niet malen.

"Doordat hij niet hoeft te kunnen malen vallen de kosten een halve ton lager uit", aldus Vergouwe.

Ook volgens adviesorganen voegt het weer laten bemalen door de molen niets toe aan het historisch karakter. Daarnaast zegt het waterschap de molen nooit meer nodig te hebben om het waterpeil te beheersen.