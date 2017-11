10.000ste Ambulance Wens: Theo wilde nog één keer varen

De 72-jarige Theo Jansen uit Dordrecht lijdt aan asbestkanker en heeft niet lang meer te leven. Al vanaf zijn 16e zat Jansen in de scheepvaart en sindsdien is hij verknocht aan alles dat vaart. Woensdag maakte hij met zijn vrouw, dochter en kleindochter nog één keer een rondje met de Spido.

Het is de 10.000ste wens die stichting Ambulance Wens in vervulling laat gaan. Meneer Jansen wordt met de ambulance naar de Spido gebracht en na de rondvaart rijdt hij samen met zijn familie naar Maasvlakte om koffie te drinken.

"Ik vind dit buitengewoon", zegt Jansen. "Het is een belevenis om zo weer door haven te varen, schepen te bekijken en dat ik dit met mijn kinderen kan doen is helemaal leuk." Kleindochter Nina reageert: "Ik vind het heel fijn dat ik opa zie genieten, daar doen we het voor!"

Dankbaar

"Het is heel dankbaar werk", zegt de oprichter van Ambulance Wens Kees Veldboer. Ruim tien jaar geleden begon hij de stichting met een aantal vrijwilligers. "We kunnen de mensen helaas niet meer beter maken, maar wel nog een prachtige dag geven."

Inmiddels werken er 260 (medische) vrijwilligers voor de stichting. "Ik geef een beetje vrije tijd, meer doe ik niet. En dat je op zo'n simpele manier heel veel mensen kan helpen is gewoon heel erg leuk."