Videoscheidsrechter: 'De clubs moeten de laatste stap zetten'

Als het aan de KNVB ligt wordt de videoscheidsrechter volgend seizoen ingevoerd in de Nederlandse competitie. Dat zegt scheidsrechter Danny Makkelie. De KNVB betaalt een deel, maar ook de clubs zullen een financiële bijdrage moeten leveren.

Danny Makkelie gaf woensdag een presentatie over de videoscheidsrechter bij de Sport Vakbeurs in Gorinchem. Hij is nauw betrokken bij de testfase in het bekertoernooi, maar in de eredivisie wordt het systeem nog steeds niet gebruikt. In Spanje gebeurt dat vanaf volgend seizoen wel en als het aan de KNVB ligt volgt Nederland. "De scheidsrechters krijgen allemaal een opleiding. Wij zorgen dat de KNVB er klaar voor is en dan is het aan de clubs om de laatste stap te zetten", aldus Makkelie.

De intensieve betrokkenheid van Makkelie levert hem in de zomer van 2018 misschien ook een mooie klus op het wereldkampioenschap op. "Deze week wordt volgens mij bekendgemaakt welke scheidsrechters er naar het WK gaan. Björn Kuipers is namens Nederland volgens mij een zekerheidje. Ik hoop met hem mee te gaan als videoscheidsrechter."