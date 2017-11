Geblesseerde Eric Botteghin verlengt bij Feyenoord

Feyenoorder Eric Botteghin heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2020. Het huidige contract van de Braziliaanse verdediger liep nog tot de zomer van 2019. Botteghin revalideert momenteel van een blessure aan zijn kruisband.

De afgelopen vier weken werkte Botteghin in zijn geboorteland aan zijn herstel en sinds vorige week is hij terug in Nederland. Voordat de verdediger geblesseerd raakte waren beide partijen al in gesprek over contractverlenging.

Op de website van de Rotterdamse club stelt technisch directeur Martin van Geel dat hij blij is met de contractverlenging van Eric Botteghin: "We zien hem als een heel belangrijke teamspeler, die door zijn onverzettelijkheid en topsportmentaliteit fantastisch bij Feyenoord past."