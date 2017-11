'Girl Power' op de Erasmus Universiteit

Lead Your Future start met 500 meiden in de aula van de Erasmus Universiteit

In de aula van de Erasmus Universiteit werd woensdagmiddag de campagne 'Lead Your Future' gestart. Met de hulp van studenten moeten jonge meiden uit het middelbaar onderwijs de regie over hun eigen toekomst gaan nemen.

In totaal worden 5000 voor het merendeel Rotterdamse scholieren gekoppeld aan studentes die als een soort coach gaan fungeren. Het gaat dan over het doorbreken van stereotype studiekeuzen, empowerment en gezond leven. Doel is het verkleinen van de nog altijd bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

Kimberley Wijnerman zit op het Albeda College in Rotterdam en volgt daar een MBO-opleiding marketing en communicatie en zal begeleid worden door economie-studente Marie van Aalst.

"We hebben als meiden wel meer kansen dan vroeger maar blijkbaar nog steeds niet genoeg", zegt Van Aalst. "Lead Your Future is iets heel moois en laat zien wat we allemaal samen kunnen bereiken".

Scholieren gaan in groepen van tien meelopen met studentes van de Erasmus Universiteit. "Jullie mannen gaan een probleem krijgen", grapt Kimberley Wijnerman.

Ook Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur van de EUR, herkent de ongelijkheid. "Ook ik had vroeger zo'n stemmetje in mijn hoofd die zei dat niet alles voor meisjes bestemd was". Baele opende de manifestatie met zo'n 500 Rotterdamse meiden in de zaal.

Het project Lead Your Future zal twee jaar duren. Een onderzoeksteam van de EUR zal in die periode kijken hoe effectief de campagne is. Aan de meiden zal het niet liggen...