Met geld geven los je het armoedeprobleem niet op. Dat vindt de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg. De afgelopen jaren heeft hij een aantal financiële tegemoetkomingen voor minima omgezet in maatregelen om Rotterdammers die al lang in de bijstand zitten, weer aan het werk te helpen. De linkse oppositie heeft hier harde kritiek op maar volgens de wethouder werpt zijn beleid de eerste vruchten af.

Bij de kledingwinkel Dress for Success kunnen Rotterdammers die al lange tijd thuis zitten zonder baan, terecht voor een nette outfit en advies hoe zich te presenteren bij een sollicitatie.

"Het verschil dat Dress for Succes maakt is om zelfverzekerder te worden door hoe je eruit ziet en hoe je overkomt. Je kan bij ons terecht voor nette kleding en je presentatie", vertelt Mireille Intres van Dress for Succes aan de Rijnhoutplein in Rotterdam.

De Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar), verantwoordelijk voor het sociale beleid in de stad, vindt deze gratis kledingwinkel voor sollicitanten een goed voorbeeld van hoe mensen uit de armoede en aan het werk te krijgen.

Wethouder Struijvenberg: "Het is niet één manier die leidt naar succes voor iedereen. Je zult per individu moeten kijken wat er aan de hand is. Voor sommige mensen is dat een bezoek aan Dress for Succes, anderen hebben schuldhulp of een taalcursus nodig en het kan ook vrijwilligerswerk zijn. Mijn sociale beleid kenmerkt zich door het activeren van mensen."

De linkse oppositie in Rotterdam heeft kritiek op de wethouder . Door het schrappen van een aantal financiële tegemoetkomingen hebben minima het zwaarder gekregen.

"De kloof tussen arm en rijk dichten betekent niet zozeer meer geld geven maar ervoor zorgen dat meer mensen een baan krijgen. Het allerbelangrijkste is dat je je actief met mensen bemoeit zodat ze een betere toekomst tegemoet kunnen gaan", reageert wethouder Struijvenberg op de kritiek van de linkse oppositie.

Bijstandshoofdstad

In Rotterdam zitten nog altijd ruim 37.000 mensen langdurig in de bijstand. "Rotterdam is de bijstandshoofstad van Nederland. Dat zijn we al ontzettend lang. Daarom moet je nieuw beleid voeren maar dat is ook iets van een lange adem. In vier jaar tijd los je dat niet in één keer op maar je kan wel een goede beweging in gang zetten en alle tekenen zijn daar dat dit beleid goed werkt."

Dit jaar heeft de wethouder als doel om 4300 mensen uit de bijstand te krijgen naar een betaalde baan. "Voorheen waren dat er minder dan 2000 per jaar."

Dress for Succes krijgt jaarlijks zo'n 350 Rotterdammers over de vloer. Daar is de ervaring dat als je al lang van een minimum inkomen moet rondkomen dat kleding een sluitpost wordt.

Mireille Intres: "Mensen hebben al jarenlang geen kleding meer gekocht. Als ze in de winkel komen en kleding passen, dan zie je dat ze beginnen te stralen als ze zichzelf zien in de spiegel."

De kledingwinkel voor goed gekleed naar een baan boekt mooie resultaten. Mireille Intres: "65% van onze klanten krijgt een baan."