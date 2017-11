Deel dit artikel:











Dordtse docenten relaxen tijdens de Week van de Werkstress Monique Melenboer

Het is de Week van de Werkstress en docenten hebben daar veel last van. Bij de ROC-opleiding van het Da Vinci College in Dordrecht heeft een van de docenten daar wat op gevonden. Ze organiseerde tijdens de middagpauze activiteiten die stress verminderen.

Een van de methodes die initiatiefneemster Monique Melenboer toepast is tekenen met krijt: "De krijtjes hebben voor iedereen een andere 'apèlwaarde'. Dat betekent dat je het graag wilt beetpakken en er iets mee wilt doen." "Voor sommige mensen ontspant dit daarom heel erg fijn. Anderen hebben er helemaal niets mee. Het is een mooi moment om je fantasie de vrije loop te laten gaan en eventjes niet te hoeven denken aan je werk", aldus Melenboer. De hoge werkdruk in het onderwijs is volgens de PO Raad het gevolg van een overvloed aan werk op scholen, tegen te weinig bekostiging. Per honderd leraren zijn er gemiddeld drie ondersteuners, zoals klassenassistenten. "Met het rooster ben je de hele dag van begin tot einde bezig", zegt Jessica van Beers, een van de deelnemers aan de anti-stress workshop. "Je bent al meteen aan het denken over de dag van morgen als je een zieke collega hebt en hoe verder." Om een hoge werkdruk aan te pakken ontwikkelde TNO eerder de Werkdruk Wegwijzer. Het stappenplan helpt werkgevers en werknemers bij het verminderen van stress op de werkvloer.