Celstraf voor wiskundeleraar voor ontucht met leerlingen

Een 29-jarige wiskundeleraar uit Spijkenisse moet een jaar de gevangenis in voor ontucht met meisjes die jonger dan 16 jaar waren. De man gaf les op diverse scholen in de regio.

Hij zocht contact met de meisjes voor de webcam. De rechter achtte niet bewezen dat de man ook een meisje zou hebben aangerand.

De man kreeg ook een voorwaardelijke straf van een half jaar opgelegd als hij binnen drie jaar weer in de fout gaat.

Volgens een woordvoerder van het Comenius College in Rotterdam had de man in 2011 seksueel getinte chatgesprekken met een leerling.

''De zaak kwam aan het rollen toen wij gesprekken van leerlingen opvingen'', zei rector Joany Krijt eerder. ''Daarna zijn we in gesprek gegaan en werd duidelijk dat de leerkracht met een leerlinge chatte.''