Politiecampagne tegen woninginbraken

'Maak het ze niet te makkelijk' is de titel van een nieuwe landelijke campagne tegen woninginbraken. De politie waarschuwt hierin voor het gemak waarmee dieven in donkere dagen hun slag kunnen slaan.

Wijkagent Ferry Lockhorst laat in Schiedam-Nieuwland zien hoe inbrekers te werk gaan. Ze klimmen over het hek van een laag balkon, kijken of deuren openstaan en zoeken bij voorkeur plekken op die niet verlicht zijn.

Lockhorst: "Het is nu al om 5 uur donker. Dan slaap je nog niet. Als je ook geen licht laat branden. weten dieven vaak genoeg. Mijn advies is heel simpel: doe altijd ruim licht aan, ook als je maar even weg bent. Een klein lampje is niet voldoende."

Uit cijfers blijkt dat in de maand december bijna twee keer zoveel (6503) wordt ingebroken dan in bijvoorbeeld april (3578).

Lockhorst adviseert daarom ook altijd de deur op slot te doen (ook in een galerijflat) en de klink op de binnendeur.