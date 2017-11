Rijkswaterstaat onderzoekt opnieuw problemen met Botlekbrug

Rijkswaterstaat kijkt opnieuw naar de afhandeling van storingen en de "onderhoudsfilosofie" van de Botlekbrug in Spijkenisse. De brug kampt met nogal wat storingen. Er zijn er al meer dan honderd geweest sinds de ingebruikname in 2015.

Na een tijd van dalingen is er recent weer een "lichte toename'' van storingen te zien, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Rijkswaterstaat blijft er volgens de minister met de aannemer alles aan doen om het aantal storingen terug te dringen.

De brug is "complex en uniek" en niet goed te vergelijken met andere bruggen, "ook niet qua storingscijfers'', aldus de minister. Er zijn al een reeks maatregelen genomen om de brug te verbeteren. Alle kwetsbare omloopwielen van de brug worden in 2018 en 2019 vervangen.

Begin volgend jaar moet de hinder voor het vaar- en wegverkeer verder afnemen. Schepen kunnen dan de brug van twee kanten tegelijk passeren.

Aan de andere kant zal een "uitvoerig testproces" voor de ingebruikname van het spoordeel weer extra hinder opleveren voor het wegverkeer en de scheepvaart, schrijft de minister.