De Rotterdamse gemeenteraad wil steenkool in de ban doen. Een voorstel van GroenLinks om te stoppen met de overslag van kolen in de Rotterdamse haven krijgt steun van een meerderheid in de raad. Maar er spelen nog andere belangen dan het milieu. Zeven vragen over de Rotterdamse kolenkwestie.

Om hoeveel kolen gaat het eigenlijk?

Waar zijn de kolen voor bestemd?

Hoe zit het met kolen en het klimaat?

Op welke plek in de Rotterdamse haven worden de meeste kolen overgeslagen?

Het besluit van de raad komt op een cruciaal moment. Hoe zit dat?

Hoe ziet het Havenbedrijf de kwestie?

Heeft de gemeente een vinger in de pap bij het afsluiten van huurcontracten van het Havenbedrijf?

Rotterdam is de belangrijkste kolenhaven van Europa. Vorig jaar werd er 28,4 miljoen ton overgeslagen. Dat was ongeveer zes procent van de totale overslag.Volgens het Havenbedrijf Rotterdam gaat 85 procent naar Duitsland, als brandstof voor kolencentrales en voor de staalindustrie in het Ruhrgebied. Maar niet alle kolen gaan de grens over. De fossiele brandstof is ook nodig voor Nederlandse kolencentrales.Kolen verstoken is niet best voor het milieu. Geen enkele vorm van energie opwekken zorgt voor zoveel CO2-uitstoot als steenkool.Volgens milieuorganisaties is snelle sluiting van kolencentrales noodzakelijk om gemaakte klimaatafspraken na te komen. De politiek heeft ook oren naar sluiting, maar wil daar langer de tijd voor nemen.Bij EMO op de Maasvlakte, de grootste droge bulk-terminal van Europa. Het bedrijf heeft een capaciteit van 200.000 ton kolen per dag. Aan de kade, die maar liefst 1365 meter lang is, kunnen vier capesize bulkcarriers tegelijk aanmeren. Er werken 380 mensen.EMO had een huurcontract voor 25 jaar met het Havenbedrijf. Dat loopt binnenkort af. Het Havenbedrijf wil het contract verlengen. GroenLinks-raadslid Arno Bonte noemt dit onbestaanbaar.Bonte: "Als we klimaatverandering tegen willen gaan en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen, dan zal Rotterdam afscheid moeten nemen van steenkolen."Voor het Havenbedrijf is duurzaamheid zeker een topic. Maar er is ook nog zo iets als concurrentie. Woordvoerder Sjaak Poppe in NRC: "We kunnen natuurlijk zeggen: haal die kolen maar via Hamburg of Antwerpen. Maar wat schieten we daarmee op? Dan vindt de vervuiling dáár plaats."Niet direct. Wel kan Rotterdam als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf druk uitoefenen op de directie.