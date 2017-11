Deel dit artikel:











Verrassing voor meidengroep K3 in Rotterdam Studio100 baas Gert Verhulst reikt K3 een plakkaat uit

Het nieuwe album Love Cruise van meidengroep K3 is nu al platina. Hanne, Klaasje en Marthe werden woensdag op het ss Rotterdam in het zonnetje gezet voor de verkoop van 100.000 exemplaren in de voorverkoop.

Maandag ligt het album pas officieel in de winkels. K3 zong ook een paar nummers. De meiden kregen de platina plaat uit handen van Gert Verhulst van producent Studio 100. Dat het ss Rotterdam werd uitgekozen om hun nieuwe nummers ter gehore te brengen, is niet toevallig. Het schip is ook de locatie waar de film Love Cruise is opgenomen. De film draait vanaf 13 december in de Nederlandse bioscopen en moet een echte kersthit worden. Het is de eerste film voor de nieuwe formatie van K3, hun voorgangers maakten er vijf.