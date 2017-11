Everse over verlengende Botteghin: 'Weinig betere verdedigers'

De geblesseerde Eric Botteghin tekende woensdag een nieuw contract bij Feyenoord. Hij ligt nu tot en met 2020 vast. Trainer Jan Everse werkte bij PEC Zwolle met hem samen en vindt dat Feyenoord zijn handen mag dichtknijpen met deze verlenging.

Of de naderende terugkeer van Botteghin iets teweeg gaat brengen weet Everse niet. "Het is altijd moeilijk voor één speler, zeker als je een centrale verdediger bent, een elftal op sleeptouw te nemen. Dat vind ik wat overdreven."

Maar de Braziliaan is in Nederland volgens Everse wel een positieve een uitzondering. "Het is gewoon een goede speler, een goede verdediger. Wij hebben in Nederland niet meer zoveel verdedigers. We hebben wel verdedigers, maar geen goede.

Maar hij is een speler die sterk is in de lucht en in het duel. Hij is niet de snelste, maar als je met weinig ruimte in je rug speelt, zijn er niet veel betere spelers."

