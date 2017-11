Rechtszaak:de zorgdirecteur rijdt niet meer in een Ferrari

Darryl N. baadde in luxe. Het geld kwam met bakken binnen bij de directeur van de Zorg Stichting Vivence (ZSV) in Rotterdam. Nu staat hij voor de rechter op verdenking van fraude. "Ik word door anderen financieel ondersteund."

De 39-jarige Rotterdammer is tijdelijk weer bij zijn ouders gaan wonen. Tijdens de lunchpauze van zijn rechtszaak krijgt hij boterhammen overhandigd, verpakt in aluminiumfolie.

"Als je het dossier mag geloven, gaf u geld uit als water", zegt een van de advocaten tijdens de zitting op woensdag. De verhalen zijn legio. Van luxueuze vakanties en dure auto's. Porsche, Audi 8 en Ferrari. Waarom had niemand wat in de gaten?

Rijk

"Ik koppelde het niet aan ZSV", zegt Raoul O. "Ik dacht dat hij rijk was geworden door eerdere ondernemingen te verkopen." Raoul O. staat ook terecht. Hij zat in de Raad van Toezicht van ZSV. De stichting leverde zorg aan licht verstandelijk gehandicapten.

Justitie gaat er vanuit dat Darryl N. wel degelijk via ZSV zo vermogend is geworden. Als bestuurder kreeg hij een jaarsalaris van 180.000 euro, net de Balkenende-norm. Daarnaast werd tonnen besteed aan adviezen, begeleiding, 'outsourcing.' En wie leverde al die diensten? Eén man. Darryl N.

Balkenende

Rechter J. Boek: "Het lijkt op een papieren constructie om de Balkenende-norm te omzeilen." Darryl N.:"Ik zie nu in dat het fout was. Ik had destijds met veel mensen gesproken, ja ook over de Balkenende-norm. Deze betalingen leken reëel."

De rechter somde op: "In 2013 verdiende u in totaal 645.000 euro. Het jaar erop 650.000. In 2015 607.000 euro. Dat kan je toch niet meer uitleggen? En aan wie gaf u die adviezen eigenlijk?" Darryl N,: "Aan mijzelf. Nou ja, aan het bedrijf."

Accountan

Onder de medeverdachten is de accountant van ZSV. Had hij niet gezien dat er wel erg veel geld werd betaald voor bestuurlijk werk? "Ja, maar ik dacht dat er externen bij betrokken waren."

Ook twee voormalige leden van de Raad van Toezicht zitten in het beklaagdenbankje. De rechter toonde stukken, met hun handtekening. Ja, die was van hen, of leek erop. Maar niet altijd door henzelf gezet. Darryl N. dan, misschien? Hij gaf in ieder geval toe dat hij de functie "copy-paste" wel eens had gebruikt.

Zelfde kerk

Raoul O. hield aan het slot van de zitting een emotioneel betoog. "Darryl is mijn beste vriend. Ik ken hem al heel lang. Ik ben niet met hem getrouwd, maar wel met hem gedoopt. We zijn lid van dezelfde kerk. Dat ik nu in deze situatie zit, dat doet pijn. Ik voel mij gekwetst."

Hij had nog wel enkele mooie woorden over voor zijn vriend. "Iedereen in de kerk was trots op Darryl, voor wat hij had bereikt. Dat mag hij ook zijn. De cliënten bij ZSV hebben betere zorg gekregen en Darryl heeft daar een grote bijdrage aan geleverd."

De rechtszaak gaat donderdag verder. Vrijdag komt justitie met de strafeisen. In totaal staan zes mensen terecht.