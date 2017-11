BSO Spangen regelt gratis zwemles voor kinderen

Een buitenschoolse opvang in de Rotterdamse wijk Spangen betaalde de afgelopen maanden uit eigen zak de zwemlessen van hun kinderen. "Ik denk dat wij de eerste BSO in Rotterdam zijn die dit aanbieden aan ouders", zegt Anja Lukas van Kindercentrum Prinses Amalia.

En met succes, want de jongens en meisjes van de opvang in Spangen kregen woensdag hun A-diploma's in Zwembad West.

Lukas: "Nederland is een land vol met water, dus ik denk dat het een goed idee zou zijn als alle BSO's dit zouden aanbieden door heel Nederland heen."

In veel gemeenten is schoolzwemmen afgeschaft. De Koninklijke Nederlandse Zwembond waarschuwt al een tijd voor de gevolgen in met name grote steden met veel ouders van niet-westerse afkomst.

In Nederland doen veel ouders hun kind op zwemles als ze vier of vijf jaar oud zijn, stelt de zwembond. Bij ouders van niet-westerse afkomst gebeurt dat minder, met als gevolg dat drie keer zoveel kinderen van deze ouders geen zwemdiploma halen.

Gemiddeld heeft driekwart van de kinderen in Rotterdam en de drie andere grote steden een zwemdiploma. In kleinere gemeenten geldt dat voor dat bijna negen van de tien kinderen.