Viszaak scoort 0.5 in AD-test, ondanks haring van Atlantic

Een opvallend verhaal in Vlaardingen. Viswinkel De Goede Oude Tijd scoorde dit jaar een 0.5 bij de haringtest van het Algemeen Dagblad. En dat terwijl de winkel haring verkoopt van de in opspraak geraakte visleverancier Atlantic.

De resultaten van de haringtest van het AD van de afgelopen twee jaar zouden onbetrouwbaar zijn. Dat zegt een econoom, die de test onderzocht tegen EenVandaag. Een jurylid heeft volgens hem belangen in Atlantic.

Cursus

Keurmeester Aad Taal zou haringverkopers die hem inhuren voor een cursus een hogere score geven. De eigenaren van haringzaken die bij Atlantic haring afnamen, scoorden gemiddeld ruim een 9. Andere eigenaren een 5,5.

"Ja, we verkopen hier vis van Atlantic", vertelt een medewerker van de zaak. "We waren ontzettend teleurgesteld in de uitkomst van de test, want we geloven heel erg in ons product."

De viswinkel heeft geen cursus gevolgd bij keurmeester Aad Taal. "Nee, we hebben geen cursus van hem gehad. Ik werk al twintig jaar in viswinkels en heb er ook geen behoefte aan. Onze werkwijze is prima. Ondanks die 0.5 stonden er hier lange rijen nadat het AD de lijst had gepubliceerd."

Winnaar

Waar De Goede Oude Tijd uit Vlaardingen onderaan de lijst bungelde, wist vishandel Ruud den Haan uit Rotterdam de AD-haringtest te winnen. Ook bij Den Haan wordt er haring van Atlantic verkocht. En ook de medewerkers van Den Haan volgen geen cursus bij keurmeester Aad Taal. "Ik ben de vierde generatie", vertelt Robert den Haan. "Daar heb ik echt geen behoefte aan."Den Haan vindt de vraagtekens rondom de haringtest niet dubieus. "Er zijn ook mensen die onvoldoendes scoren met haring van Atlantic", vervolgt Den Haan. "Het bereiden van de haring voor de verkoop aan klanten moet je niet onderschatten. Daarmee maak je het verschil."