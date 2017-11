Deel dit artikel:











Drie vrachtwagens en auto botsen voor Botlekbrug Eén persoon raakte bij de aanrijding gewond (Foto: Berging A. Barendregt)

Drie vrachtauto's en een personenwagen zijn in de nacht van woensdag op donderdag voor de Botlekbrug op elkaar gebotst. De brug in de A15 is uren dicht geweest na de aanrijding. Een persoon raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde toen de brug open stond. Een vrachtauto reed achterop de wachtende wagens voor de brug. Twee andere vrachtwagens en een personenauto in de rij werden daardoor tegen elkaar geduwd. De personenwagen stond tussen twee vrachtwagens en is total loss. De A15 bij de Botlekbrug is rond 05.30 uur weer vrij gegeven.