Tropische temperaturen tijdens werkzaamheden Maastunnel

Met 30 ºC op het strand liggen is voor veel mensen geen straf. Maar met een gevoelstemperatuur van 30 ºC werken in de Maastunnel is toch minder prettig. Een ventilatiesysteem zorgt er nu voor dat warme lucht wordt weggevoerd, waardoor het werk dragelijker wordt.

Volgens projectmanager Jacco Groen wordt de hitte in de tunnel veroorzaakt door de vele machines die worden gebruikt. "Met machines slopen we de bovenste 15 centimeter van de betonvloer. Dat doen we met krachtige waterstralen. De aandrijving van een machine ontwikkelt de meeste warmte."

Rond die machine wordt er zo min mogelijk gewerkt. Daarnaast moeten werklieden zo vaak mogelijk pauze nemen om af te koelen. Volgens Groen heeft de arbeidsinspectie de werkplek gecontroleerd en is alles in orde. "We blijven alles monitoren. En we hebben ventilatoren geplaatst tegen de warmte."

De renovatie van de Maastunnel is nu ruim vier maanden aan de gang en de eerste werkzaamheden zijn al klaar. Aan de noordzijde van de tunnel wordt het dak in de westbuis verhoogd, zodat daar een nieuw ventilatiesysteem kan worden gehangen. Die ventilatie komt pas over een paar maanden.