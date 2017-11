Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Vlaardingse voor de rechter voor dood ex-vriend Foto van de moordzaak uit 2013

De rechtbank in Rotterdam buigt zich donderdag over de dood van de 27-jarige Jeffrey Macintosh. Terecht staat zijn 28-jarige ex-vriendin uit Vlaardingen. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer in september 2013 in haar huis aan de Nieuwe Kerkplaats heeft doodgeschoten. Eerder zou ze haar vriend en hun zoontje ook al hebben mishandeld.

Verslaggever Paul Verspeek twittert vanuit de rechtbank: