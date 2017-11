E-lijn metro houdt zomerdienstregeling

Volle metro's in augustus

Reizigers op de E-lijn van de metro tussen Rotterdam en Den Haag krijgen ook volgend jaar te maken met een zomerdienstregeling. Een vurig pleidooi van partij Leefbaar 3B uit Lansingerland voor afschaffing van de regeling kreeg geen bijval bij de metropoolregio.

Het was deze zomer extra druk op de E-lijn. Niet alleen door het grote aantal vaste reizigers, maar ook vanwege werkzaamheden door ProRail aan het spoor tussen Schiedam en Den Haag. Daardoor zaten de reizigers vooral in de spits als haringen in een ton.

Jan Pieter Blonk, raadslid namens Leefbaar 3B in Lansingerland, stelde de problemen toen al aan de kaak. Woensdagavond sprak hij het verantwoordelijke bestuursorgaan Metropoolregio Rotterdam Den Haag toe.

''Ik heb geprobeerd om iedereen te overtuigen van de noodzaak'', legt Blonk uit, ''maar ik kreeg van niemand bijval. Volgens de RET was de extra drukte een incident. De drukte zou vooral zijn veroorzaakt door de treinreizigers die uitweken door de werkzaamheden tussen Schiedam en Den Haag.''

Geld

Ook kost het afschaffen van de zomerdienstregeling volgens de metropoolregio heel veel geld. Dan moeten er meer mensen werken en metro's rijden. Daarnaast zou een aanpassing op de E-lijn gevolgen hebben voor de dienstregeling van bus, tram en metro.

Blonk: ''Ik ben erg teleurgesteld. Misschien wordt er nog gekeken naar de dienstregeling in 2019. Maar ik ben heel benieuwd hoe de ervaringen komende zomer op de E-lijn zijn.''