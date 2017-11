Brugdek de Hef een paar keer op en neer

Een onderhoudsklus met veel spanning woensdag in hartje Rotterdam. De kabels die het brugdek van de oude spoorbrug De Hef normaal gesproken omhoog houden, moeten opnieuw worden gespannen. Tijdens de werkzaamheden kunnen er geen schepen onder de voormalige spoorbrug varen.

In maart kreeg De Hef nieuwe kabels. In de fabriek waar de kabels zijn gemaakt zijn ze al wat gerekt, maar het is normaal dat de kabels door het gewicht van het brugdek nog wat na-rekken.

Om te voorkomen dat ze slap gaan hangen, moeten ze opnieuw worden gespannen. Daarvoor moet het val, de benaming voor het brugdek, een aantal keer omhoog en omlaag getakeld worden.

Omdat de historische Hef niet meer wordt gebruikt als spoorbrug is het naar beneden halen van het brugdek dus best bijzonder.

"Het is gebruikelijk dat het val in de hoogste stand staat. Voor bepaalde werkzaamheden moet hij omlaag. Ook bij storm halen we het val naar beneden", zegt Peter van Druten van Stadsbeheer.

Volgens Van Druten kan het niet gebeuren dat tijdens de werkzaamheden een kabel breekt en het val naar beneden stort. "Er zijn drie soorten kabels; ophangkabels, neerhaalkabels en rechtgeleidingskabels. Het is uitgesloten dat er iets misgaat."

Restauratie

De Hef is de afgelopen tijd gerenoveerd en opnieuw geverfd. Het val is los gemaakt en gerestaureerd. In februari is het brugdeel teruggeplaatst tussen de twee heftorens van de negentig jaar oude brug.

Tussen 08.00 uur en 18.00 uur is de doorvaart in de Koningshaven ter hoogte van Koningshavenbrug gestremd.