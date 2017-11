Deel dit artikel:











Centrum Rotterdam nu al in kerstsferen Ook de Coolsingel heeft al een feestelijk tintje

Het duurt nog even voor het Kerstmis is, maar Rotterdam verkeert al in kerstsferen: de Bijenkorf en het Beursplein zijn opgetuigd met sfeerverlichting.

Ook langs de Coolsingel is het in de vroege morgen al gezellig met de lichtjes in de bomen: stadsbeheer heeft daar gezorgd voor de verlichting. "Ik vind kerst een heel fijne tijd", zegt een Rotterdammer tegen RTV Rijnmond. "De lichtjes in de stad brengen altijd vrolijkheid. Zonder die lichtjes zou het niet zo gezellig zijn in de stad aan het einde van het jaar." Voor een ander is kerstmis vooral een tijd van bezinning. "Met de kerstdagen is de stad altijd een beetje stil: er wordt niet gewerkt. Het is een tijd van rust."