Historische Rotterdamse politiefoto's in boek

Politiefoto's uit de periode 1908-1940 vertellen het verhaal van de opkomst van gemotoriseerd verkeer in Rotterdam en de manier waarop verkeersborden worden gebruikt. Frank van Riet heeft voor zijn boek 'Meer kommer en kwel' toegang tot de Historische Collectie van de Rotterdamse politie.

Voor het boek heeft Van Riet onderzoek moeten doen naar de verhalen bij de foto's. "De foto's zaten in boeken, er stond alleen een straatnaam en de datum bij dus het was een hele uitdaging".

Treinongevallen



'Meer kommer en kwel' is de opvolger van 'Kommer en kwel'. Het eerste boek gaat vooral over moord- en doodslag, het tweede gaat over verkeersongevallen. De foto's komen uit de periode 1908-1940. "Rond 1908 ziet je vooral treinongelukken, want veel auto's waren er toen nog niet", vertelt Frank van Riet.

In de loop van de jaren neemt het gemotoriseerd verkeer toe. "Daarmee ook de problematiek", aldus Van Riet. "De mensen kunnen er niet mee omgaan". In het boek staat een foto van een vrachtwagen die een pand is binnengereden omdat de chauffeur niet met de wagen kan omgaan.

Hij heeft direct de vrachtauto verkocht en is weer met paard en wagen gaan rijden. Frank van Riet

De verkeersregels worden met borden aangegeven, maar die zijn begin twintigste eeuw niet heel duidelijk. "Ze hadden verkeersborden met alleen maar tekst erop, als je zo'n straat inreed, had je minuten nodig om dat allemaal te lezen. Ook daarvan heb ik foto's in het boek opgenomen."

Politiefoto's



De foto's zijn destijds door de fotograaf van de Rotterdamse politie gemaakt voor onderzoek naar ongevallen. Het zijn foto's die nooit eerder gepubliceerd zijn.

Het boek 'Meer kommer en kwel' ligt vanaf 17 november in de boekwinkel. In Museum Rotterdam is de bijbehorende tentoonstelling 'Plaats delict' te zien.

Foto's: Historische Collectie Politie Eenheid Rotterdam