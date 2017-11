Donderdag in Bureau Rijnmond: vrouw ontsnapt uit camper na dwingen tot seks

Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:

Twee woninginbraken

Tijdens zijn vakantie in Spanje, kreeg een Schiedammer de schrik van zijn leven. Hij zag op zijn telefoon, die in verbinding stond met camera’s in zijn woning, dat er drie mannen zijn woning doorzochten. Via de buurman wist hij de politie te waarschuwen, maar de inbrekers waren al vertrokken. Gelukkig met achterlating van keurige beelden van zichzelf.

Diezelfde nacht werd ingebroken in een woning in de Landstraat in Vlaardingen. Daar werd een pinpas gestolen, die in diezelfde nacht werd gebruikt op het Veerplein in Vlaardingen. Er zijn beelden van de pinner.

Factuurfraude

Ook werd een pinpas gestolen bij een 89-jarige dame in Soest. Dat ligt weliswaar ver buiten onze regio, maar de pas werd diverse keren gebruikt in Rotterdam. Daarvan zijn beelden beschikbaar.

Haarscherpe beelden zijn er van drie verdachten van factuurfraude. Ze zijn gemaakt bij Dirk v/d Broek aan de Goudsesingel in Rotterdam. Wij tonen de beelden graag in ‘Bureau Rijnmond’.

Joop

In de nacht van zondag op maandag 18 september kwam een Afrikaanse vrouw, slechts gekleed in lingerie, bij de aangiftebalie van het politiebureau aan het Doelwater te Rotterdam binnen gelopen. Zij vertelde dat zij was ontsnapt uit een camper, waarin zij gedwongen werd seks te hebben tegen betaling. De politie stuit op een aantal vragen en is op zoek naar ene Joop. Die zou een belangrijke rol hebben gespeeld.

Kogelinslagen

Tot slot in de uitzending een schietincident in de Heemraadstraat in Rotterdam. Agenten troffen daar op 10 augustus, rond 23.15 uur, een auto aan met inslagen van kogels. Enige tijd later meldde een man zich aan het politiebureau. Hij verklaarde beschoten te zijn, waarbij zijn auto meerdere keren was geraakt. De daders daarvan zijn te zien op beelden die in de omgeving zijn gemaakt.

De uitzending van ‘Bureau Rijnmond’ is wekelijks te zien op TV Rijnmond. Deze week zijn er ook ontwikkelingen in een zaak waar eerder aandacht aan is besteed. Wilt u weten in welke zaak? Kijk dan donderdagmiddag rond 17.20 uur naar RTV Rijnmond (herhaling elk uur tot de volgende dag 17.00 uur).