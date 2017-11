Op de A20 tussen Vlaardingen-West en Maassluis is een voetganger overleden na een aanrijding. De man is geraakt door een vrachtwagen.

Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Wat de man op de weg deed, is niet duidelijk. De A20 in de richting van Rotterdam is dicht tussen Maassluis en Vlaardingen-West. Het verkeer wordt binnendoor omgeleid.