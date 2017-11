Internationals Feyenoord terug op trainingsveld

Steven Berghuis is terug op Varkenoord

Bij Feyenoord zijn de internationals weer terug op het trainingsveld. Steven Berghuis, Tonny Vilhena, Sofyan Amrabat, Karim El Ahmadi en Nicolai Jorgensen werken toe naar het competitieduel tegen VVV.

Renato Tapia is er uiteraard nog niet. Hij plaatste zich afgelopen nacht met zijn land Peru geplaatst voor het WK Voetbal. De Feyenoorder won de beslissende play-offs wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland afgelopen nacht met 2-0.

Ook enkele spelers die met vertegenwoordigende jeugdelftallen in actie kwamen zijn weer terug in De Kuip. Zaterdagavond speelt Feyenoord om 18:30 uur tegen VVV en die wedstrijd is live te volgen op Radio Rijnmond.