Kijk hier naar FC Rijnmond met Mikos Gouka, Geert den Ouden en Dennis van Eersel

Mikos Gouka is vrijdagmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad schuift aan bij presentator Etienne Verhoeff, analist Geert den Ouden en onze eigen Dennis van Eersel.

De heren blikken vooruit op het aankomende voetbalweekend. Kan de landskampioen de weg omhoog weer vinden in het thuisduel met VVV Venlo? Blijft Excelsior ook in Utrecht nog ongeslagen in een uitwedstrijd en kan Sparta in Tilburg tegen Willem II voor drie punten zorgen?

Verder zal er ook een reportage over Jens Toornstra te zien zijn. De middenvelder van Feyenoord heeft het de laatste weken moeilijk in het elftal van Giovanni van Bronckhorst.

FC Rijnmond begint vrijdag om 17:19 en wordt daarna ieder uur herhaald.