Oldtimer brandweerwagen moet op Oostvoorne blijven

Een aantal voertuigen uit voormalig oldtimermuseum ‘De Rijke’ wordt dinsdagmorgen ter veiling aangeboden. Een van die voertuigen is een voormalige brandweerwagen die gediend heeft als de eerste gemotoriseerde brandweerwagen van Oostvoorne. De brandweervereniging zou niets liever zien dan dat het museumstuk in Oostvoorne blijft.

Het oldtimermuseum is opgericht door Cees de Rijke, die de oude voertuigen in de loop der jaren verzamelde. Het oudste exemplaar stamt uit 1904.

Doodzonde

Arlé Quartel, voorzitter van brandweervereniging Oostvoorne: “We hebben het voertuig altijd zien staan, hebben al een keer gekscherend gezegd dat we ‘m wel op Oostvoorne zouden willen hebben. Het zou dood- en doodzonde zijn als ‘ie nu ergens naar toe gaat waar we ‘m nooit meer terug gaan zien.”

Toen bekend werd dat de brandweerauto te koop kwam, kwam de vereniging meteen in actie. Dat resulteerde binnen 2,5 uur in een toezegging van 1500 euro.

Momenteel is er een totale toezegging van 2250 euro en inmiddels is er een financier bereid gevonden om het bedrag voor het voertuig voor te schieten voor de vereniging.

Financiering

Ze zijn er nog niet. “Het startbod is nu 5000 euro. Dat is al een behoorlijk bedrag. We weten ook niet precies wat het gaat worden. Als er niemand biedt, gaat het bedrag omlaag. Dat zou voor ons wel fijn zijn, maar er kunnen ook verwoede verzamelaars op af komen. Het is nu aan ons te bepalen tot hoe ver we willen en kunnen gaan. De wil is er in ieder geval!”

Meebieden doet de vereniging dinsdag in ieder geval wel. Als zij het hoogste bod doen, is het voertuig voor Oostvoorne en kan de vereniging op zoek naar fondsen om de huidige financier terug te betalen.

Opknappen

En wat er dan verder met het voertuig gaat gebeuren? “Het liefst zou ik zien dat we het voertuig zover kunnen opknappen dat we die kunnen gebruiken bij brandweerwedstrijden voor de jeugd bijvoorbeeld”, zegt Quartel.