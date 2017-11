Deel dit artikel:











Benefietduel Feyenoord in teken van 'Support Casper' Casper van Eijck

De jaarlijkse benefietwedstrijd van Feyenoord zal in 2018 in het teken staan van de stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Via de campagne 'Support Casper' zet deze stichting zich in voor onderzoek naar betere behandelmethodes voor patiënten met alvleesklierkanker.

Casper van Eijck is mede oprichter van de actie. Naast zijn werk als clubarts van Feyenoord is Van Eijck chirurg op het Erasmus MC met als specialisatie het bestrijden van alvleesklierkanker. Het duel zal op woensdag 21 maart worden gespeeld in De Kuip. De tegenstander is nog onbekend.