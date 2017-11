Boete voor AkzoNobel

Er was geen opzet in het spel bij AkzoNobel

Chemiebedrijf AkzoNobel moet 100 duizend euro boete betalen voor een aantal lekkages in de Botlek. Het OM had 450 duizend euro geëist.

Vier jaar geleden ademden twee werknemers chloorgas in bij werk aan leidingen. Twee jaar later kregen vier werknemers zoutzuur over zich heen, zonder dat ze beschermende kleding droegen.

De boete valt lager uit dan de eis, omdat er geen opzet in het spel was en omdat de incidenten al een tijd geleden gebeurd zijn.

De rechter zegt wel dat AkzoNobel onvoorzichtig te werk is gegaan.