OM eist 14 jaar cel voor dood Jeffrey Macintosh

Justitie eist veertien jaar cel voor een moord in Vlaardingen in september 2013. In een woning aan de Nieuwe Kerkplaats werd toen Jeffrey Macintosh doodgeschoten.

De advocaat van de nabestaanden eist ruim 100 duizend euro als smartengeld en opvoedkosten voor het zoontje van de verdachte en het slachtoffer.

Boosheid en jaloezie

Justitie ziet zijn ex-vriendin als de dader. Het slachtoffer werd gevonden in haar toenmalige woning in Vlaardingen.

Hij bleek te zijn overleden door een schot in hoofd en rug. Buurtgenoten zouden gegil en schoten hebben gehoord. In het tasje van de verdachte zou een schietspoor zijn gevonden en in de kofferbak van haar auto lagen 6mm kogels.

Haar broer heeft verklaard dat de vrouw de moord tegenover hem heeft bekend. Ook zou zij meermalen hebben aangekondigd dat zij de man ging vermoorden.

Volgens justitie was de verdachte boos dat hun zoontje uit huis was geplaatst en gaf zij Jeffrey Macintosh de schuld. Het kind zit al jaren in een pleeggezin: op 6 september 2012 - een jaar voor de moord - was hij uit huis geplaatst. Daarnaast had Jeffrey een andere relatie en zou er daarom ook sprake zijn van jaloezie.

Zwijgrecht

De 28-jarige Rotterdamse ontkent. Zij beroept zich verder op haar zwijgrecht. Monica Macintosh, de moeder van Jeffrey: “Het is een heel erge tegenvaller dat ze nu niets zegt. Ik had gehoopt dat ze wel wat zou zeggen. Jammer, want ik had wel willen weten waarom ze dit gedaan heeft. Na zoveel jaar had ik dat wel willen horen.”

De verdachte heeft volgens deskundigen last van psychotische stoornissen: ze is meerdere malen opgenomen geweest.

In 2012 was er al sprake geweest van mishandeling van Jeffrey en zijn zoontje.

Volgens de advocaat van de verdachte heeft zij een alibi en was zij niet in de woning toen de moord werd gepleegd.

Uitspraak

De rechter in Rotterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.