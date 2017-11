Drie Rotterdammers opgepakt voor verkopen illegale Ziggo-abonnementen

Drie Rotterdammers zijn deze week opgepakt voor het verkopen van illegale toegang tot het televisie- en internetnetwerk van Ziggo. Klanten kochten voor een paar honderd euro een omgebouwde modem-router en konden na installatie gratis onbeperkt tv kijken en internetten.

De drie Rotterdammers worden onder meer verdacht van computervredebreuk en oplichting, maar ook van deelname aan een criminele organisatie en witwassen.

De verdachten hebben ongeveer vijfhonderd illegale modem-routers verkocht. Als de koper het apparaat niet aan de praat kreeg, dan kwam er zelfs een servicemonteur langs.

Ziggo zegt jaarlijks zes ton aan inkomsten te zijn misgelopen door de illegale handel.

Naast gratis televisie kijken via het internet konden de omgebouwde apparaten in theorie ook gebruikt worden om aanvallen uit te voeren op websites. Voor zover bekend is dat niet gebeurd.

De politie nam bij de arrestatie van de Rotterdammers zo'n vijfhonderd niet-verkochte modem-routers en een bedrag van 10 duizend euro in beslag.

Modems aanpassen

Een 36-jarige Rotterdammer maakte de modem-routers geschikt voor toegang tot het netwerk van Ziggo. Daarna verkocht hij de apparaten. Klanten werden geworven via mond-op-mond reclame.

Twee andere Rotterdammers, van 42 en 30, installeerden de routers bij de klanten. Ze werkten bij Ziggo.

Heling

De politie kwam de illegale handel in mei van dit jaar op het spoor en wist de verdachten in de val te lokken door een paar van die illegale Ziggo-modems te bestellen.

De eerste aankoop was bedoeld om te zien hoe de drie te werk gingen, het apparaat in handen te krijgen en technisch onderzoek te doen. Bij de tweede levering van afgelopen maandag werden de drie gearresteerd.

De kopers van de illegale Ziggo-kastjes worden mogelijk vervolgd voor heling. Ze hebben de apparatuur nog in huis, maar kunnen er niets meer mee doen.