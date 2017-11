Deel dit artikel:











Berover en pruikendievegge opgepakt na uitzendingen van Bureau Rijnmond BR1735_result02 BR1735_result01

Goed nieuws uit eerdere uitzendingen van Bureau Rijnmond. We toonden de diefstal van enkele dure pruiken bij een winkel aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam en een beroving bij een pinautomaat aan de Duikerlaan in Capelle. In beide zaken zijn arrestaties verricht.