Jaarboekje Rotterdam 2017 gepresenteerd

Het Rotterdam Jaarboekje 2017 verschijnt donderdag. Al sinds 1888 is het een traditie. Het jaarboekje heeft een dagelijkse kroniek van het jaar ervoor, een aantal artikelen en gegevens over de gemeente.

Het Stadsarchief geeft het Jaarboekje uit. De editie van 2017 gaat dus over het jaar 2016. Naast de dagelijkse kroniek worden ook overleden Rotterdammers die voor de stad van belang zijn geweest herdacht.

Historiscus Arie van der Schoor van het Stadsarchief stelt het Jaarboekje samen. "Dit jaar is er voor het eerst 'het aanzien van...', waarbij de redactie een auteur heeft gevraagd een essay te schrijven", vertelt hij. Het spits wordt afgebeten door Eeva Liukku met een stuk over de viering van 75 jaar wederopbouw.

Eén van de artikelen heeft de titel 'Geroofd archief veilig terug in Rotterdam'. Het gaat over het archief van de Rotary Club Rotterdam. Dat is in 1940 door de Duitsers in beslag genomen en komt via Duitsland in Rusland terecht als oorlogsbuit.

Na vele diplomatieke inspanningen is het archief in 2004 terug in Rotterdam. "Het is een curieus verhaal. Beatrix heeft zelfs destijds als koningin nog druk uitgeoefend op Poetin", weet Arie van der Schoor.

Het Jaarboekje is niet in de winkel te koop. Leden van het Historisch Genootschap Roterodamum krijgen een exemplaar. Ook is het via de website van het Stadsarchief te raadplegen.

Foto: fotomodel June op de rand van de Hofpleinfontein, maakt reclame voor het net geopende Hilton Hotel in 1964. De foto is opgenomen in het Jaarboekje 2017 vanwege de wederopbouw en het feit dat het hotel de status van Rijksmonument heeft gekregen in 2016.