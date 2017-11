Deel dit artikel:











Rijnmond Nu donderdag live vanuit Barendrecht

Rijnmond Nu komt donderdag live vanuit De Buren in Barendrecht. In het familierestaurant in de wijk Carnisselande bespreken we met eigenaar Gerard van Gelderen, locoburgemeester Lennart van der Linden en ondernemer Jeroen Oldenhuis wat de wijk en de gemeente bezighoudt.

Wat betekent bijvoorbeeld het regeerakkoord voor Barendrecht? Hoe is het gesteld met het ondernemersklimaat in de gemeente? En wat te denken van de windmolens die pal tegenover Barendrecht in Binnenmaas komen te staan? Tussen 18.00 uur en 19.00 uur komt het allemaal voorbij. Tijdens en na de uitzending kun je ook twitteren naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.



