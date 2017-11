18 november in Chris Natuurlijk: Zeeleven in zicht

Zeeleven langs Maasvlaktestrand, op pad met de Middellandman en boeken voor op het verlanglijstje voor Sinterklaas in Chris Natuurlijk van 18 november.

Zeeleven langs het strand van Maasvlakte II

Wat zwemt er allemaal in de zee langs het Maasvlaktestrand? En wat voor haaien en roggen komen voor in dit deel van de Noordzee? Naar aanleiding van Zeeleven in zicht, spreekt Chris Natuurlijk op het Maasvlaktestrand met marien biologe Dorien Schröder van de Dutch Shark Society.Op de themadag - zondag 19 november in Futureland - zal zij haaieneikapsels ontleden.

Bruinvissen

Initiatiefnemer van de themadag Walter Langendoen is als fossielenzoeker dagelijks aan het Maasvlaktestrand te vinden. Ook de levende natuur houdt hem in zijn greep. Op het strand vertelt hij aan Chris Natuurlijk hoe mooi het is om een school bruinvissen langs te zien zwemmen. Maar wat moet je doen als je op een dag een bruinvis of een zeehond op het strand ziet liggen? Redders van zeehonden, dolfijnen en andere zeezoogdieren vertellen bij Zeeleven in Zicht geven voorlichting.

De Middellandman

Nico Haasbroek , oud-hoofdredacteur van Radio Rijnmond en het NOS-journaal, neemt Chris Natuurlijk mee voor een wandeling door zijn wijk Middelland in Rotterdam-West. Honderd dagen lang was hij op ontdekkingstocht door zijn eigen wijk. Het verslag van die honderd dagen en suggesties om de wijk mooier en beter te maken, lees je in zijn boek De Middellandman . In november kun je met Nico Haasbroek en Verhalenhuis Belvédère mee op de Middellandman-wandeling.

Boekentips voor op de Sinterklaasverlanglijst

Boekenman Hubert van Belois heeft boekentips om op het verlanglijstje voor Sinterklaas te zetten. Hier lees je welke tips dat zijn.

