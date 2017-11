Vergeten Verhalen: 'How we ditched the Dutch'

Op de tentoonstelling 'How we ditched the dutch' in het Maritiem Museum is een schilderij te zien waarop de kaping van een VOC-vloot te zien is. Die kaping luidt eind 18e eeuw het einde van de VOC in.

Het speelt zich af in juni 1795. De Fransen zijn eerder de Republiek binnen getrokken maar de mensen die in Indië of Zuid-Afrika zijn, weten dat nog niet. Aan boord van de schepen is dus niet bekend dat de Fransen, die eigenlijk de vijand zijn, nu de 'baas' zijn.

De Engelsen zijn tot dan bondgenoten, maar die zijn door de Franse bezetting juist vijand geworden. "Dan kan je voor verrassingen komen te staan en dat gebeurde dus ook", weet Jeroen ter Brugge van het Maritiem Museum.

Sint Helena



De VOC-vloot is in mei 1795 vertrokken vanaf Kaap de Goede Hoop en gaat richting het eilandje Sint Helena, halverwege de Afrikaanse kust. De Engelsen hebben het voor het zeggen op Sint Helena. Zij weten wel van de omwenteling in de Republiek en hebben toestemming om de VOC-vloot aan te vallen.

De vloot van de VOC bestaat uit negen schepen. Alle schepen worden gekaapt door de Engelsen. Dat gebeurt in drie stadia. Eén op 13 juni, dat schip is iets vooruit gegaan. "De bulk op 14 juni, daar gaat het ook schilderij over", vertelt Ter Brugge, "En nog één schip op 3 juli. Dat schip was wat achterop geraakt en werd ook opgewacht en gekaapt".

Het schilderij over de kaping laat de zeven schepen zien die op 14 juni zijn overmeesterd. Ze varen in linie. Op de voorgrond is een Engels schip te zien. Dat is het schip The General Goddard van kapitein William Money.

Deze kapitein is de opdrachtgever van het schilderij. Het wordt gemaakt door Thomas Luny. Het schilderij is in 2009 aangekocht door het Maritiem Museum. Tot die tijd is het in bezit geweest van de nazaten van William Money.

Het schilderij over deze kaping is een waardevolle aanwinst voor het Maritiem Museum. In de Nederlandse geschiedenisboeken is er weinig te vinden over deze gebeurtenis. De Engelsen kennen het des te beter.

Twee kanten



De tentoonstelling 'How we ditched the Dutch' laat het verhaal van beide kanten zien. Niet alleen de kaping zelf, maar ook de gevolgen ervan. Zowel Engelse en Nederlandse ooggetuigen 'vertellen' hun verhaal.

"Die verhalen zijn tot stand gekomen door jarenlang bronnenonderzoek", zegt Jeroen ter Brugge. "Je vindt heel veel verslagen terug in scheepsjournaals die bewaard zijn gebleven." De gouveneur van Sint Helena gaat in zijn memoires uitgebreid op deze gebeurtenis in.

Aan boord van de VOC-schepen zitten veel Rotterdammers. Eén van hen figureert in de tentoonstelling: Casper Schopman. Uit bewaard gebleven soldij-boeken is bekend hoe het hem is vergaan na de kaping.

"Hij heeft in een aantal Engelse gevangenissen gezeten. Maar hij is teruggekomen en meldt zich in 1800 bij de opvolger van de VOC - de VOC was inmiddels failliet - en die betaalde netjes zijn gage die hij verdiend had tot de kaping: ruim 87 gulden", aldus Ter Brugge.

Eén van de schepen in de vloot is de Dordtwijk. Dat schip is van de Rotterdamse VOC-kamer. Van de Dordtwijk zijn alle scheepspapieren bewaard gebleven. Ze liggen in het National Archives in Londen.

Jeroen ter Brugge heeft ze kunnen inzien: "Reuze spannend, want het zijn stukken die ruim 200 jaar niet zijn ingezien".

De kaping die op het schilderij van Luny te zien is, luidt het einde van de VOC in. De Compagnie komt de verliezen niet meer te boven en gaat een paar jaar later failliet. De tentoonstelling 'How we ditched the Dutch' is nog tot juni 2018 te zien in het Maritiem Museum.